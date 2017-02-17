Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый канал пока не решил, будет ли транслировать ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.