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17 февраля 2017, 21:52 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи

По информации «Советского спорта», сборная России, которая 24 марта встретится в Краснодаре с Кот-Д’Ивуаром, прилетит в столицу Кубани 20 марта.

По информации Советского спорта сборная России которая 24 марта встретится в Краснодаре с Кот-Д'Ивуаром прилетит в столицу Кубани 20 марта. Увеличить
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Там же команда Станислава Черчесова продолжит готовиться и после игры с ивуарийцами.

В Сочи сборная переберется 26-го числа и проведет на стадионе «Фишт» лишь одну предыгровую тренировку.

28 марта россияне откроют футбольную арену встречей с бельгийцами.

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