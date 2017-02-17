Мутко: Подготовка к Кубку конфедераций идет по плану
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Подготовка к Кубку конфедераций по футболу проходит в соответствии с намеченным графиком. Об этом сообщил журналистам
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу прошло заседание управляющего совета оргкомитета турнира.
«Обсудили подготовку к Кубку конфедераций и другие операционные вопросы. Проводить чемпионат мира будет оргкомитет, а задача государства — лишь создать все условия и выполнить гарантии. Мы еще раз послушали, как оргкомитет готов, все идет по плану,
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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