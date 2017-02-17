Мутко: Подготовка к Кубку конфедераций идет по плану

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В пятницу прошло заседание управляющего совета оргкомитета турнира.

«Обсудили подготовку к Кубку конфедераций и другие операционные вопросы. Проводить чемпионат мира будет оргкомитет, а задача государства — лишь создать все условия и выполнить гарантии. Мы еще раз послушали, как оргкомитет готов, все идет по плану, каких-то проблем нет. Сейчас важно подготовить инфраструктуру, все транспортные планы, гостиницы, и все регионы к этому готовы», — сказал Мутко.