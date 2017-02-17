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17 февраля 2017, 19:11 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Подготовка к Кубку конфедераций идет по плану

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Подготовка к Кубку конфедераций по футболу проходит в соответствии с намеченным графиком. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

В пятницу прошло заседание управляющего совета оргкомитета турнира. Увеличить
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В пятницу прошло заседание управляющего совета оргкомитета турнира.

«Обсудили подготовку к Кубку конфедераций и другие операционные вопросы. Проводить чемпионат мира будет оргкомитет, а задача государства — лишь создать все условия и выполнить гарантии. Мы еще раз послушали, как оргкомитет готов, все идет по плану, каких-то проблем нет. Сейчас важно подготовить инфраструктуру, все транспортные планы, гостиницы, и все регионы к этому готовы», — сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.
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