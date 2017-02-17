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17 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бородюк заявил, что намерен продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Александр Бородюк хотел бы продолжить карьеру в качестве тренера, а не футбольного функционера. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Летом в СМИ сообщалось, что 54-летний Бородюк рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России, осенью — что он может стать старшим тренером молодежной сборной, а зимой — что претендует на должность спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).

«Никаких встреч не было. Но мне, конечно, очень приятно и лестно, что в последние полгода РФС меня рассматривал сначала как тренера национальной сборной, потом — как тренера молодежной команды, а теперь — и как спортивного директора. Хотелось бы, чтобы в РФС вовремя остановились и до других направлений деятельности федерации дело не дошло, поскольку я еще достаточно молод и в ближайшие годы мне бы хотелось продолжить свою работу в качестве тренера», — сказал Бородюк.

Специалист входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. В 2006 году в товарищеских матчах с бразильцами (0:1) и испанцами (0:0) исполнял обязанности главного тренера команды. В том же году работал старшим тренером молодежной сборной России. В 2012-м непродолжительное время являлся спортивным директором московского «Динамо».

С 2013 по 2014 году Бородюк возглавлял московское «Торпедо», выведя команду в Российскую футбольную премьер- лигу. С декабря 2015 года по апрель 2016-го был главным тренером алмаатинского «Кайрата», выиграв с командой Суперкубок Казахстана.
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