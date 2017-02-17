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17 февраля 2017, 14:42 | Футбол: Сборные | ТАСС

Первый канал пока не решил, будет ли показывать ближайшие матчи сборной России по футболу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый канал пока не решил, будет ли транслировать ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.

Товарищеские матчи с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии пройдут 24 и 28 марта <span class=error>соотвественно</span>. Увеличить
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Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами — 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Решения по трансляции этих игр пока нет. Мы обсуждаем это», — сказал Файфман.

Первый канал является партнером Российского футбольного союза (РФС) и традиционно показывает товарищеские встречи сборной. В июле Файфман заявил, что канал будет транслировать все товарищеские игры сборной страны в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года. Однако уже в январе он рассказал, что существует договоренность с РФС о трансляции только тех матчей, которыми сборная будет открывать построенные к чемпионату мира арены, а по остальным играм канал будет принимать решение отдельно.

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