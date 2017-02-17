Файфман: Переговоры по правам на показ Кубка конфедераций и ЧМ очень далеки от завершения
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Переговоры трех российских телеканалов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года очень далеки от завершения. Об этом ТАСС заявил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.
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«Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки? Знаете, именно с мертвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе», — сообщил Файфман.
«Упирается ли все в цену? Безусловно, да», — сказал он.
На вопрос, готова ли ФИФА пойти хоть на
Каналы могут разделить сделку
Файфман сообщил, что следующая встреча не запланирована, а развитие ситуации зависит от ФИФА как правообладателя и продавца. «Пока они не обозначали нам свои планы», — добавил он.
Генпродюсер Первого канала считает, что стороны должны договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций (17 июня). Иначе, отметил собеседник ТАСС, каналу будет крайне сложно компенсировать затраты.
«По здравому смыслу дедлайн — за месяц до начала Кубка конфедераций. Дальше становится сложно спромотировать трансляции, я уж не говорю о том, чтобы продать, ведь единственный механизм компенсации от покупки прав — это продажа рекламного времени. Продажи, безусловно, требуют времени, а за месяц минимум нам необходимо промотировать эти трансляции, чтобы хоть
На вопрос, допускает ли он, что сторонам не удастся договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций, Файфман ответил: «В жизни все бывает. Выйдем ли мы из сделки, если не удастся договориться до дедлайна? Знаете, мы никуда не выходим».
«Дело в том, что основной частью контракта являются права на чемпионат мира. Он, как вы понимаете, начинается значительно позже, — продолжил генпродюсер канала. — Не исключаю, что наши коллеги захотят рассплитовать (от английского to split, разделить — прим. ТАСС) эту сделку. Мне сложно сейчас
Согласно проекту ФИФА, который в январе был опубликован агентством Франс Пресс, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 млрд долларов. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в
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