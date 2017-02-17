Файфман: переговоры по правам на показ Кубка конфедераций и ЧМ очень далеки от завершения

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В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет $100 млн. В начале января Мутко заявил, что переговоры по покупке прав должны увенчаться успехом, несмотря на завышенную цену. Позднее Файфман сообщил ТАСС, что Первый канал совместно с ВГТРК и «Матч ТВ» сделали предложение ФИФА. Сумма, по его словам, меньше $100 млн.

«Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки? Знаете, именно с мертвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе», — сообщил Файфман.

«Упирается ли все в цену? Безусловно, да», — сказал он.

На вопрос, готова ли ФИФА пойти хоть на какие-то уступки по той цене, которую озвучивал Мутко, собеседник агентства ответил: «Я за цену, заявленную Виталием Леонтьевичем, ответственности не несу, и сам никаких цен не подтверждаю и не озвучиваю, потому что это является предметом коммерческих переговоров и строго конфиденциально. Но то, что мы очень далеки от того, чтобы договориться, я, к сожалению, должен констатировать».

Каналы могут разделить сделку

Файфман сообщил, что следующая встреча не запланирована, а развитие ситуации зависит от ФИФА как правообладателя и продавца. «Пока они не обозначали нам свои планы», — добавил он.

Генпродюсер Первого канала считает, что стороны должны договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций (17 июня). Иначе, отметил собеседник ТАСС, каналу будет крайне сложно компенсировать затраты.

«По здравому смыслу дедлайн — за месяц до начала Кубка конфедераций. Дальше становится сложно спромотировать трансляции, я уж не говорю о том, чтобы продать, ведь единственный механизм компенсации от покупки прав — это продажа рекламного времени. Продажи, безусловно, требуют времени, а за месяц минимум нам необходимо промотировать эти трансляции, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории. Мы не являемся спортивным каналом, и нельзя сказать, что эта аудитория находится у нас регулярно», — сказал он.

На вопрос, допускает ли он, что сторонам не удастся договориться не позднее, чем за месяц до старта Кубка конфедераций, Файфман ответил: «В жизни все бывает. Выйдем ли мы из сделки, если не удастся договориться до дедлайна? Знаете, мы никуда не выходим».

«Дело в том, что основной частью контракта являются права на чемпионат мира. Он, как вы понимаете, начинается значительно позже, — продолжил генпродюсер канала. — Не исключаю, что наши коллеги захотят рассплитовать (от английского to split, разделить — прим. ТАСС) эту сделку. Мне сложно сейчас что-то предполагать: у ФИФА новая команда, есть желание себя проявить, и я не знаю, как они себя поведут».