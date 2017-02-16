Футболисты юношеской сборной России стали вторыми на международном турнире в Израиле
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли второе место на международном товарищеском турнире, который прошел в Израиле.
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В последнем матче соревнований, состоявшемся в четверг, россияне сыграли вничью с командой Израиля со счетом 1:1. В составе российской сборной отличился Алексей Усанов (27-я минута).
Ранее россияне одержали на турнире победы в матчах с командами Болгарии (1:0) и Чехии (3:0), а в турнирной таблице уступили израильтянам.
Сборные России и Израиля набрали по 7 очков, но у хозяев турнира лучшая разница мячей — 12:4 против 5:1 у россиян. Третьими стали чехи (3 очка, 5:9), а последнее место заняли болгары (0 очков, 1:9).
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