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16 февраля 2017, 20:46 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юношеской сборной России стали вторыми на международном турнире в Израиле

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли второе место на международном товарищеском турнире, который прошел в Израиле.

МОСКВА 16 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) заняли второе место на международном товарищеском турнире который прошел в Израиле. Увеличить
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В последнем матче соревнований, состоявшемся в четверг, россияне сыграли вничью с командой Израиля со счетом 1:1. В составе российской сборной отличился Алексей Усанов (27-я минута).

Ранее россияне одержали на турнире победы в матчах с командами Болгарии (1:0) и Чехии (3:0), а в турнирной таблице уступили израильтянам.

Сборные России и Израиля набрали по 7 очков, но у хозяев турнира лучшая разница мячей — 12:4 против 5:1 у россиян. Третьими стали чехи (3 очка, 5:9), а последнее место заняли болгары (0 очков, 1:9).
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