Саньоль может возглавить сборную Ганы
Полуфиналист Кубка Африка-2017 сборная Ганы ищет нового главного тренера после ухода Авраама Гранта.
Как сообщает L'Equipe, французский специалист Вилли Саньоль может возглавить африканскую команду. Стороны ведут переговоры о двухлетнем контракте.
39-летний француз является свободным агентом после увольнения из «Бордо» в марте прошлого года. Отмечается, что Саньоль на днях летал в Гану, где посетил одну из академий страны.
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