Саньоль может возглавить сборную Ганы

Как сообщает L'Equipe, французский специалист Вилли Саньоль может возглавить африканскую команду. Стороны ведут переговоры о двухлетнем контракте.

39-летний француз является свободным агентом после увольнения из «Бордо» в марте прошлого года. Отмечается, что Саньоль на днях летал в Гану, где посетил одну из академий страны.