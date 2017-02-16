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16 февраля 2017, 10:54 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Саньоль может возглавить сборную Ганы

Полуфиналист Кубка Африка-2017 сборная Ганы ищет нового главного тренера после ухода Авраама Гранта.

Как сообщает L'Equipe, французский специалист Вилли Саньоль может возглавить африканскую команду. Стороны ведут переговоры о двухлетнем контракте.

39-летний француз является свободным агентом после увольнения из «Бордо» в марте прошлого года. Отмечается, что Саньоль на днях летал в Гану, где посетил одну из академий страны.

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Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы

Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Известный израильский специалист Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после поражения в матче за бронзовые медали Кубка африканских наций-2017 в Габоне, сообщает Рейтер.
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