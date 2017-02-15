Собянин: Общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети.



«Решили, что зрители и волонтёры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте», — написал Собянин в «Твиттере».



Для бесплатного проезда болельщикам понадобятся персонифицированная карта зрителя (FanID), а также билет на матч.