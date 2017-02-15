Собянин: Общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018
В Москве принято решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте во время проведения чемпионата мира—2018 и Кубка конфедераций 2017 года.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети.
«Решили, что зрители и волонтёры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте», — написал Собянин в «Твиттере».
Для бесплатного проезда болельщикам понадобятся персонифицированная карта зрителя (FanID), а также билет на матч.
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