Юношеская сборная Беларуси (U-15), составленная из игроков 2002 года рождения, впервые в своей истории проведет международные поединки

Начало игр в 16.30 и 11.30 соответственно. Оба матча пройдут в минском футбольном манеже, отмечает bff.by. На дебютный сбор, который начнется 22 февраля, главный тренер команды Михаил Мархель вызвал следующих футболистов.



Вратари: Дмитрий Сидорин (Академия АБФФ), Константин Пузанов («Минск»);



Защитники: Никита Жук, Алексей Шалашников, Кирилл Касьянов, Даниил Вощинин, Андрей Макаренко (все — Академия АБФФ), Павел Летяго («Гомель»), Никита Степанюк (ФШМ «Миснк»), Илья Жуков («Минск»);



Полузащитники: Станислав Ломако, Егор Никопоренок, Кирилл Киркицкий, Иван Леонов, Максим Гаевой, Максим Боровик (все — Академия АБФФ), Руслан Лисакович («Шахтер» Солигорск), Масрур Киеметдинов («Динамо-Минск»);



Нападающие: Фрол Панарин, Максим Ковалевич (оба — Академия АБФФ), Владислав Ложкин («Динамо-Минск»), Олег Плют («Минск»).