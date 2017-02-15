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https://sport.mail.ru/news/football-national/28780846/
15 февраля 2017, 11:27 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Юношеская сборная Беларуси (U-15), составленная из игроков 2002 года рождения, впервые в своей истории проведет международные поединки

Юношеская сборная Беларуси, составленная из игроков 2002 года рождения, впервые в своей истории проведет международные поединки. Два спарринга против турецких сверстников запланированы на 28 февраля и 2 марта.

Начало игр в 16.30 и 11.30 соответственно. Оба матча пройдут в минском футбольном манеже, отмечает bff.by. На дебютный сбор, который начнется 22 февраля, главный тренер команды Михаил Мархель вызвал следующих футболистов.

Вратари: Дмитрий Сидорин (Академия АБФФ), Константин Пузанов («Минск»);

Защитники: Никита Жук, Алексей Шалашников, Кирилл Касьянов, Даниил Вощинин, Андрей Макаренко (все — Академия АБФФ), Павел Летяго («Гомель»), Никита Степанюк (ФШМ «Миснк»), Илья Жуков («Минск»);

Полузащитники: Станислав Ломако, Егор Никопоренок, Кирилл Киркицкий, Иван Леонов, Максим Гаевой, Максим Боровик (все — Академия АБФФ), Руслан Лисакович («Шахтер» Солигорск), Масрур Киеметдинов («Динамо-Минск»);

Нападающие: Фрол Панарин, Максим Ковалевич (оба — Академия АБФФ), Владислав Ложкин («Динамо-Минск»), Олег Плют («Минск»).

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