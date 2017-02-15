Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28780620/
15 февраля 2017, 11:21 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорок воспитанников детдомов выведут игроков на поле в матчах Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сорок воспитанников московских детских домов получат возможность вывести футболистов на поле перед матчами Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник детей пригласили в манеж московского клуба «Мегасфера» для игры в футбол, после чего было объявлено, что они стали участниками специальной программы, которая позволит им вывести игроков на поле перед матчами турнира. Ожидается, что всего участие в программе примут более чем 350 детей в возрасте от шести до 10 лет.

«В футболе есть красивая и добрая традиция, когда на важные матчи футболистов выводят на поле дети. Так футбол объединяет поколения. Эта традиция будет продолжена и на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира в России, — заявил председатель оргкомитета “Россия 2018”, вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Мне очень приятно, что сегодня ФИФА и оргкомитет дают старт этой важной акции, участие в которой примут более 350 мальчиков и девочек».

Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир пройдет 17 июня — 2 июля 2017 года. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сорокин: Центры по продаже билетов на Кубок конфедераций откроются 19 апреля

Сорокин: Центры по продаже билетов на Кубок конфедераций откроются 19 апреля

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Центры по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу откроются в городах-организаторах турнира 19 апреля. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

"Фенербахче" попросил своих болельщиков вести себя спокойно в Краснодаре

Победителей и призеров Спартакиады органов исполнительной власти РФ наградили в Минспорте