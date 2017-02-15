Сорок воспитанников детдомов выведут игроков на поле в матчах Кубка конфедераций
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сорок воспитанников московских детских домов получат возможность вывести футболистов на поле перед матчами Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник детей пригласили в манеж московского клуба «Мегасфера» для игры в футбол, после чего было объявлено, что они стали участниками специальной программы, которая позволит им вывести игроков на поле перед матчами турнира. Ожидается, что всего участие в программе примут более чем 350 детей в возрасте от шести до 10 лет.
«В футболе есть красивая и добрая традиция, когда на важные матчи футболистов выводят на поле дети. Так футбол объединяет поколения. Эта традиция будет продолжена и на матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира в России, — заявил председатель оргкомитета “Россия 2018”,
Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир пройдет 17 июня — 2 июля 2017 года. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter