Сорокин: Центры по продаже билетов на Кубок конфедераций откроются 19 апреля

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«Билетные центры в городах откроются 19 апреля», — сказал Сорокин.

Первый этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартовал 1 декабря и завершился 19 января. Второй этап начнется 1 марта и продлится до 5 апреля, третий пройдет с 19 апреля по 2 июля. Для резидентов РФ самые дешевые билеты на турнир стоят от 960 рублей.

«Пока по темпам продаж билетов на Кубок конфедераций мы идем на уровне турниров в Германии (2005 год) и ЮАР (2009 год), но уступаем Бразилии (2013 год)», — отметил Сорокин.