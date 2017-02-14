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14 февраля 2017, 16:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорокин: Центры по продаже билетов на Кубок конфедераций откроются 19 апреля

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Центры по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу откроются в городах-организаторах турнира 19 апреля. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По словам генерального директора оргкомитета Россия-2018 по темпам продажи билетов Россия идет на уровне турнира в Германии (2005 год) Увеличить
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«Билетные центры в городах откроются 19 апреля», — сказал Сорокин.

Первый этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартовал 1 декабря и завершился 19 января. Второй этап начнется 1 марта и продлится до 5 апреля, третий пройдет с 19 апреля по 2 июля. Для резидентов РФ самые дешевые билеты на турнир стоят от 960 рублей.

«Пока по темпам продаж билетов на Кубок конфедераций мы идем на уровне турниров в Германии (2005 год) и ЮАР (2009 год), но уступаем Бразилии (2013 год)», — отметил Сорокин.

Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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