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14 февраля 2017, 14:07 | Футбол: Сборные | ТАСС

Роман Широков сыграет за сборную России по футболу на Кубке легенд

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков вошел в состав национальной команды на Кубок легенд. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир пройдет во дворце спорта Мегаспорт в Москве <nobr>18—19 февраля</nobr>. Увеличить
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За сборную России также выступят Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Турнир пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 18—19 февраля. Сборная России сыграет во одной группе с командой Нидерландов и сборной Звезд футбола. Также в турнире примут участие команды Германии, Португалии и Италии.

Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.

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