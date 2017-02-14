Роман Широков сыграет за сборную России по футболу на Кубке легенд
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков вошел в состав национальной команды на Кубок легенд. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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За сборную России также выступят Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.
Турнир пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.
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