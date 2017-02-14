Роман Широков сыграет за сборную России по футболу на Кубке легенд

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За сборную России также выступят Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Турнир пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 18—19 февраля . Сборная России сыграет во одной группе с командой Нидерландов и сборной Звезд футбола. Также в турнире примут участие команды Германии, Португалии и Италии.

Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.