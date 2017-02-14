Молодежная сборная Казахстана начинает УТС в Турции
Молодежная сборная Казахстана по футболу с 13 по 24 февраля проводит
учебно-тренировочные сборы в Анталии.
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В рамках УТС запланировано три контрольных матча: 17 февраля — ФК «Оренбург», 20 февраля — ФК «Ростов», 23 февраля — соперник определится позднее.
Тренерский штаб сборной на УТС вызвал следующих футболистов:
Вратари: Дмитрий Колбунцов («Алтай»), Султан Бусурманов («Тобол»). Тимурбек Закиров («Кызыл-Жар СК»);
Защитники: Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»), Алибек Касым («Кайрат»), Адилет Кенесбек («Тараз»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Арман Алипбек («Ордабасы»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»), Султан Абильгазы («Окжетпес»), Айбол Абикен («Кайрат»);
Полузащитники: Самат Шамши («Ордабасы»), Даулет Зайнетдинов («Астана»), Бекзат Кабылан («Каспий»), Дидар Жалмукан («Астана»), Игорь Бойчук («Актобе»), Иван Антипов («Акжайык»), Максим Гладченко («Кайрат»), Геворг Наджарян («Астана»), Рашид Люхай («Кайрат»);
Нападающие: Владислав Васильев («Шахтер»), Вячеслав Путинцев («Шахтер»), Максим Федин («Окжетпес»), Юрий Перцух («Акжайык»), Рифат Нурмагамбет («Жетысу»);
Тренерский штаб: Владимир Никитенко — старший тренер, Игорь Свечников — ассистент тренера, Юрий Коньков — ассистент тренера, Николай Родионов — тренер вратарей, Александр Корнилов — врач, Александр Шапкин — массажист, Тимур Кусаинов — аналитик, Александр Брейткрейц — менеджер, Максим Шауберт — администратор.
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