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14 февраля 2017, 9:53 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Александр Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в сборной России

Известный футбольный критик Александр Бубнов считает, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин еще может пригодиться сборной России.

Известный футбольный критик Александр <span class=error>Бубнов</span> считает что полузащитник <span class=error>Кайрата</span> Андрей <span class=error>Аршавин</span> еще может пригодиться сборной России. Увеличить
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«Насколько мне известно, Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной России должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды.

Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Все будет зависеть от него, — приводят слова Бубнова российские СМИ.

В завершившемся сезоне 35-летний Аршавин провел за «Кайрат» 32 матча и забил 10 голов. При этом хавбек был лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году.

Стоит отметить, что Аршавин в последний раз играл за сборную России в августе 2012 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара (1:1).

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