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https://sport.mail.ru/news/football-national/28757973/
13 февраля 2017, 15:53 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Сербский хавбек БАТЭ Мирко Иванич будет выступать за сборную Черногории

По информации «Прессбола», сербский хавбек БАТЭ Мирко Иванич ответил согласием тренерскому штабу национальной сборной Черногории выступать в ее составе.

По информации <span class=error>Прессбола</span> сербский хавбек <span class=error>БАТЭ</span> <span class=error>Мирко</span> <span class=error>Иванич</span> ответил согласием тренерскому штабу национальной сборной Черногории выступать в ее составе. Увеличить
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Не исключено, что официальный дебют полузащитника состоится 26 марта этого года в домашнем поединке отборочного турнира чемпионата мира национальной команды этой балканской страны, после четырех туров идущей второй в группе «Е», против лидера — сборной Польши.

Иванич может стать четвертым футболистом белорусского чемпионата, выступавшем в составе черногорской дружины.

Напомним, ее цвета поныне защищают хорошо известные отечественным болельщикам защитник Марко Симич, полузащитник Неманья Николич и форвард Фатос Бечирай.

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