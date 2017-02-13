Сербский хавбек БАТЭ Мирко Иванич будет выступать за сборную Черногории

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Не исключено, что официальный дебют полузащитника состоится 26 марта этого года в домашнем поединке отборочного турнира чемпионата мира национальной команды этой балканской страны, после четырех туров идущей второй в группе «Е», против лидера — сборной Польши.

Иванич может стать четвертым футболистом белорусского чемпионата, выступавшем в составе черногорской дружины.

Напомним, ее цвета поныне защищают хорошо известные отечественным болельщикам защитник Марко Симич, полузащитник Неманья Николич и форвард Фатос Бечирай.