Сербский хавбек БАТЭ Мирко Иванич будет выступать за сборную Черногории
По информации «Прессбола», сербский хавбек БАТЭ Мирко Иванич ответил согласием тренерскому штабу национальной сборной Черногории выступать в ее составе.
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Не исключено, что официальный дебют полузащитника состоится 26 марта этого года в домашнем поединке отборочного турнира чемпионата мира национальной команды этой балканской страны, после четырех туров идущей второй в группе «Е», против лидера — сборной Польши.
Иванич может стать четвертым футболистом белорусского чемпионата, выступавшем в составе черногорской дружины.
Напомним, ее цвета поныне защищают хорошо известные отечественным болельщикам защитник Марко Симич, полузащитник Неманья Николич и форвард Фатос Бечирай.
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