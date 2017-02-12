Первый матч сборной Крыма по футболу запланирован на 13 марта

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Сборная Крыма по футболу была сформирована в ноябре 2016 года на средства местных предпринимателей. В ее состав вошли 24 футболиста, выступающих в крымских клубах. Главным тренером назначен мастер спорта СССР, в прошлом футболист Валерий Петров.

«Мы планируем сыграть в Кубке “Крымской весны”. Будет две игры — 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе», — сообщил Ветоха.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб «ТСК Таврия».