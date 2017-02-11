Капелло: Возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м

«Я был действительно близок к подписанию контракта с “ПСЖ”. Когда Леонардо дисквалифицировали, он связался со мной. Мы с парижанами согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России. Для меня уход из этой национальной команды ради работы в “ПСЖ” был бы равносилен предательству. Возможно, я совершил ошибку, поскольку в итоге именно россияне обошлись со мной жёстко! Я упустил прекрасную возможность поработать в большом клубе», — сказал Капелло в интервью Canal+.