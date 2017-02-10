Черчесов хочет, чтобы за сборную РФ на Кубке конфедераций было приятно болеть

«Мы внесли коррективы, идет перестройка команды, — сказал Черчесов. — В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21−23 лет, идет естественное обновление. Когда команда строится, она должна пройти все фазы, не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней на последней минуте, все идет своим чередом».

«Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой. Той, за которую хочется болеть. После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся», — добавил Черчесов.

Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир пройдет 17 июня — 2 июля 2017 года. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

Конечно, проведение таких турниров важно для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для нашей же команды это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность, — отметил 53-летний специалист.