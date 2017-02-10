Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28734949/
10 февраля 2017, 19:22 | Футбол: Сборные | ТАСС

Черчесов хочет, чтобы за сборную РФ на Кубке конфедераций было приятно болеть

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов желает, чтобы сборная России на Кубке конфедераций 2017 года предстала командой, за которую хочется болеть. Слова специалиста приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы внесли коррективы, идет перестройка команды, — сказал Черчесов. — В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21−23 лет, идет естественное обновление. Когда команда строится, она должна пройти все фазы, не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней на последней минуте, все идет своим чередом».

«Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой. Той, за которую хочется болеть. После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся», — добавил Черчесов.

Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир пройдет 17 июня — 2 июля 2017 года. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В — Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

Конечно, проведение таких турниров важно для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для нашей же команды это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность, — отметил 53-летний специалист.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ-2017

Сборная России после наказания Савиновой-Фарносовой лишилась 12-й медали ОИ-2012

Глава ОКР Жуков уверен, что Глазырина не нарушала антидопинговые правила