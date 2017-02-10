Принцип «главное — участие» сборной России на КК-2017 не подходит, заявил Черчесов
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Девиз «главное не победа, а участие» сборной России по футболу на домашнем Кубке конфедераций-2017 не подходит, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и
«Это (Кубок конфедераций) важно (для сборной России), потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды. Поэтому здесь нельзя олимпийским девизом довольствоваться “главное — участие”, это нам не подходит», — сказал Черчесов в видеоинтервью официальному сайту ФИФА.
«Надо нам и себя проверить на уровне чемпионов, и готовность свою. Это будет как лакмусовая бумажка для нас. Очень бы хотелось, чтобы сборная России была командой», — добавил он.
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