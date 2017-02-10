Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в группе A с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

«Это (Кубок конфедераций) важно (для сборной России), потому что это не простой турнир, это кубок чемпионов. Думаю, и болельщик мечтает увидеть многие команды. Поэтому здесь нельзя олимпийским девизом довольствоваться “главное — участие”, это нам не подходит», — сказал Черчесов в видеоинтервью официальному сайту ФИФА.

«Надо нам и себя проверить на уровне чемпионов, и готовность свою. Это будет как лакмусовая бумажка для нас. Очень бы хотелось, чтобы сборная России была командой», — добавил он.