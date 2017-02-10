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10 февраля 2017, 18:26 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования

Во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира-2018 стадион на Крестовском острове будет носить временное название — «Арена Санкт-Петербург».

Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования - Фото Увеличить
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После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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