Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования

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После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.