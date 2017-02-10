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10 февраля 2017, 12:48 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лопетеги приветствует внедрение технологии во время матчей

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги приветствует использование технологии видеоповторов во время матчей.

В последнее время этот вопрос нередко обсуждается в СМИ и специалистами, и единой точки зрения на эту тему нет.

«Я не возражаю против внедрения технологий. Наоборот, поддерживаю эту идею. Но нужно применять технологию правильно», — приводит слова Лопетеги Marca.

Одновременно наставник испанцев адресовал слова похвалы полузащитнику своей команды и «Барселоны» Андресу Иньесте: «Игровые качества Иньесты обсуждению не подлежат. Это игрок мирового класса. Уверен, что у него будет удачная концовка сезона».

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