Лопетеги приветствует внедрение технологии во время матчей
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги приветствует использование технологии видеоповторов во время матчей.
В последнее время этот вопрос нередко обсуждается в СМИ и специалистами, и единой точки зрения на эту тему нет.
«Я не возражаю против внедрения технологий. Наоборот, поддерживаю эту идею. Но нужно применять технологию правильно», — приводит слова Лопетеги Marca.
Одновременно наставник испанцев адресовал слова похвалы полузащитнику своей команды и «Барселоны» Андресу Иньесте: «Игровые качества Иньесты обсуждению не подлежат. Это игрок мирового класса. Уверен, что у него будет удачная концовка сезона».
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