Лопетеги приветствует внедрение технологии во время матчей

В последнее время этот вопрос нередко обсуждается в СМИ и специалистами, и единой точки зрения на эту тему нет.



«Я не возражаю против внедрения технологий. Наоборот, поддерживаю эту идею. Но нужно применять технологию правильно», — приводит слова Лопетеги Marca.



Одновременно наставник испанцев адресовал слова похвалы полузащитнику своей команды и «Барселоны» Андресу Иньесте: «Игровые качества Иньесты обсуждению не подлежат. Это игрок мирового класса. Уверен, что у него будет удачная концовка сезона».