Сын Клинсмана вызван в сборную США U20
Сын бывшего наставника сборных Германии и США Юргена Клинсмана Джонатан Клинсман вызван в сборную США U20, которая примет участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ.
Наставник молодёжной сборной США Таб Рамос включил Клинсмана, выступающего за команду Калифорнийского университета, в список 20 игроков, которые сыграют на турнире в
Юрген Клинсман тренировал сборную США с 2011 года и был отправлен в отставку в ноябре 2016-го.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter