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10 февраля 2017, 9:16 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сын Клинсмана вызван в сборную США U20

Сын бывшего наставника сборных Германии и США Юргена Клинсмана Джонатан Клинсман вызван в сборную США U20, которая примет участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ.

Наставник молодёжной сборной США Таб Рамос включил Клинсмана, выступающего за команду Калифорнийского университета, в список 20 игроков, которые сыграют на турнире в Коста-Рике. Соревнования пройдут с 17 февраля по 5 марта.

Юрген Клинсман тренировал сборную США с 2011 года и был отправлен в отставку в ноябре 2016-го.
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