Сын Клинсмана вызван в сборную США U20

Наставник молодёжной сборной США Таб Рамос включил Клинсмана, выступающего за команду Калифорнийского университета, в список 20 игроков, которые сыграют на турнире в Коста-Рике. Соревнования пройдут с 17 февраля по 5 марта.



Юрген Клинсман тренировал сборную США с 2011 года и был отправлен в отставку в ноябре 2016-го.