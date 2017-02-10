Сборные Бразилии и Аргентины проведут товарищеский матч в Австралии

Матч официально назначен на 9 июня, сообщает сайт конфедерации футбола Бразилии.



Обе команды привезут в Австралию свои сильнейшие составы, включая лидеров «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.



«В футболе нет более грандиозного события, чем встреча Бразилии и Аргентины, и она произойдёт в Мельбурне. Это две величайшие футбольные нации. Этот матч будет не только для Мельбурна — его посмотрят по всему миру», — цитирует министра туризма штата Виктория Джон Эрен FourFourTwo.