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10 февраля 2017, 9:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборные Бразилии и Аргентины проведут товарищеский матч в Австралии

Сборные Бразилии и Аргентины проведут товарищеский матч в австралийском городе Мельбурн.

Матч официально назначен на 9 июня, сообщает сайт конфедерации футбола Бразилии.

Обе команды привезут в Австралию свои сильнейшие составы, включая лидеров «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.

«В футболе нет более грандиозного события, чем встреча Бразилии и Аргентины, и она произойдёт в Мельбурне. Это две величайшие футбольные нации. Этот матч будет не только для Мельбурна — его посмотрят по всему миру», — цитирует министра туризма штата Виктория Джон Эрен FourFourTwo.

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