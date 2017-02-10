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10 февраля 2017, 0:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Черчесов: Кот-д’Ивуар и Бельгия — великолепные соперники для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в следующем месяце. 24 марта сборная России сыграет на стадионе «ФК Краснодар» с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта на стадионе «Фишт» россияне встретятся со сборной Бельгии.

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в следующем месяце. Увеличить
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«На мартовский период подготовки сборной России нам достались в соперники команды хорошего уровня. Они с разных континентов, чтобы мы в этом плане ещё больше обогащались. Сборная Кот-д’Ивуара играла в Кубке Африки и является хорошей командой. Бельгийцы тоже в представлении не нуждаются, так как являются третьей или четвёртой по силе командой в мире. Для сборной России это великолепные соперники.

Мы обсуждали с Виталием Мутко, что национальная команда должна играть не только в Москве, но и в других регионах. Тем более, что сейчас много арен открывается. По возможности, постараемся сыграть на каждом новом стадионе, чтобы зрители увидели команду и протестировать арены», — сказал Черчесов в программе «Все на матч».

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