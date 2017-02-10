«На мартовский период подготовки сборной России нам достались в соперники команды хорошего уровня. Они с разных континентов, чтобы мы в этом плане ещё больше обогащались. Сборная Кот-д’Ивуара играла в Кубке Африки и является хорошей командой. Бельгийцы тоже в представлении не нуждаются, так как являются третьей или четвёртой по силе командой в мире. Для сборной России это великолепные соперники.



Мы обсуждали с Виталием Мутко, что национальная команда должна играть не только в Москве, но и в других регионах. Тем более, что сейчас много арен открывается. По возможности, постараемся сыграть на каждом новом стадионе, чтобы зрители увидели команду и протестировать арены», — сказал Черчесов в программе «Все на матч».