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9 февраля 2017, 22:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

За спекуляцию билетами на Кубок конфедераций может быть введён крупный штраф

Министерство спорта России выступило с предложением ввести штраф для юридических лиц, организующих незаконную продажу билетов на матчи Кубка конфедераций — 2017, в размере до 1 млн рублей.

Данный документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Для граждан размер штрафа может составить не менее 50 тыс. рублей, а для должностного лица — от 150 тыс. рублей.

В законопроекте отмечается, что предложенные санкции обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений продажи билетов на матчи.
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