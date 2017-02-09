За спекуляцию билетами на Кубок конфедераций может быть введён крупный штраф

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизацию безбарьерной среды, созданной к Паралимпийским играм 2014 года, проведут в Сочи в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе городской администрации.