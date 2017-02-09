За спекуляцию билетами на Кубок конфедераций может быть введён крупный штраф
Министерство спорта России выступило с предложением ввести штраф для юридических лиц, организующих незаконную продажу билетов на матчи Кубка конфедераций — 2017, в размере до 1 млн рублей.
Данный документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Для граждан размер штрафа может составить не менее 50 тыс. рублей, а для должностного лица — от 150 тыс. рублей.
В законопроекте отмечается, что предложенные санкции обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений продажи билетов на матчи.
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