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9 февраля 2017, 13:08 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Сборная России продолжила рекордное падение в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте организации.

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) обновив личный антирекорд. В предыдущей версии опубликованной в декабре прошлого года россияне занимали 56-ю строчку. До октября 2016-го (53-е место) худшим результатом футболистов была 40-я строчка в декабре 1998-го. Увеличить
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В предыдущем рейтинге ФИФА, опубликованном в декабре прошлого года, россияне занимали 56-е место. До октября 2016-го (53-е место) худшим результатом футболистов была 40-я строчка в декабре 1998-го.

Лидером осталась сборная Аргентины, компанию которой в первой десятке составляют: Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания.

С момента последнего обновления списка лучших сборных мира (22 декабря) команда Станислава Черчесова не проводила контрольных матчей.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки начисляются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских встречах за последние четыре года.

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