Футболисты молодежной сборной России сыграют с Румынией и Норвегией в конце марта

Матч со сборной Румынии состоится 24 марта, с командой Норвегии россияне сыграют 28 марта.

В конце января старшим тренером молодежной сборной России стал Евгений Бушманов. В августе россияне начнут отборочный турнир на молодежный чемпионат Европы 2019 года.