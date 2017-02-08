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https://sport.mail.ru/news/football-national/28706065/
8 февраля 2017, 17:06 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты молодежной сборной России сыграют с Румынией и Норвегией в конце марта

Футболисты молодежной (игроки не старше 21 года) сборной России в конце марта проведут товарищеские матчи со сверстниками из Румынии и Норвегией на учебно-тренировочном сборе, который пройдет в испанской Марбелье, сообщается в официальном аккаунте российской национальной команды в Twitter.

Матч со сборной Румынии состоится 24 марта, с командой Норвегии россияне сыграют 28 марта.

В конце января старшим тренером молодежной сборной России стал Евгений Бушманов. В августе россияне начнут отборочный турнир на молодежный чемпионат Европы 2019 года.
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