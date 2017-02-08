Футболисты молодежной сборной России сыграют с Румынией и Норвегией в конце марта
Футболисты молодежной (игроки не старше 21 года) сборной России в конце марта проведут товарищеские матчи со сверстниками из Румынии и Норвегией на
учебно-тренировочном сборе, который пройдет в испанской Марбелье, сообщается в официальном аккаунте российской национальной команды в Twitter.
Матч со сборной Румынии состоится 24 марта, с командой Норвегии россияне сыграют 28 марта.
В конце января старшим тренером молодежной сборной России стал Евгений Бушманов. В августе россияне начнут отборочный турнир на молодежный чемпионат Европы 2019 года.
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