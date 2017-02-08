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8 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Мутко: У Кот-д’Ивуара отличный подбор игроков, для России это серьёзный спарринг

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между Россией и Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта.

«Мы ведём переговоры с разными сборными, всегда хочется найти серьёзного соперника. Кот-д’Ивуар — хорошая сборная с отличным подбором игроков. Для нас это серьёзный и интересный спарринг партнёр. Мы исходили из интересов сборной. Мы уже определились с двумя соперниками на март и получили двух достойных соперников в лице Кот-д’Ивуара и Бельгии.

План подготовки сборной России свёрстан, всё продуманно. Сначала команда потренируется в Краснодаре, сыграет на новом стадионе. Потом сборная России полетит в Сочи, где в матче с Бельгией откроет стадион «Фишт», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.
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