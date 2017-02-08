Мутко: У Кот-д’Ивуара отличный подбор игроков, для России это серьёзный спарринг

«Мы ведём переговоры с разными сборными, всегда хочется найти серьёзного соперника. Кот-д’Ивуар — хорошая сборная с отличным подбором игроков. Для нас это серьёзный и интересный спарринг партнёр. Мы исходили из интересов сборной. Мы уже определились с двумя соперниками на март и получили двух достойных соперников в лице Кот-д’Ивуара и Бельгии.



План подготовки сборной России свёрстан, всё продуманно. Сначала команда потренируется в Краснодаре, сыграет на новом стадионе. Потом сборная России полетит в Сочи, где в матче с Бельгией откроет стадион «Фишт», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.