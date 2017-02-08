Сборные России и Кот-д’Ивуара сыграют товарищеский матч 24 марта в Краснодаре
Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.
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Отметим, что российская команда уже выступала на новом стадионе «Краснодара» — 9 октября подопечные Станислава Черчесова провели контрольную встречу против сборной
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