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8 февраля 2017, 15:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборные России и Кот-д’Ивуара сыграют товарищеский матч 24 марта в Краснодаре

Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.

Российский футбольный союз официально сообщает о том что 24 марта 2017 года на стадионе ФК Краснодар в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д'Ивуара. Увеличить
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Отметим, что российская команда уже выступала на новом стадионе «Краснодара» — 9 октября подопечные Станислава Черчесова провели контрольную встречу против сборной Коста-Рики. Тогда встреча завершилась поражение россиян со счётом 3:4.

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