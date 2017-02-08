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8 февраля 2017, 14:18 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Глава РФС Мутко хотел бы, чтобы матч России с Кот-д’Ивуаром показал Первый канал

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что трансляцию товарищеского матча сборной России с командой Кот-д’Ивуара хотелось бы увидеть на Первом канале.

Весной в календаре Международной федерации футбола (ФИФА) есть лишь одно окно для товарищеских матчей: с 20 по 28 марта. 28 марта сборная России в Сочи сыграет с бельгийцами. Вторым соперником россиян станут ивуарийцы. Следующее окно для товарищеских матчей ФИФА запланировано на 5—13 июня перед стартом Кубка конфедераций в России.

«Второй соперник по мартовскому товарищескому матчу, считайте, есть. Просто нужен подписанный контракт. Мы дату уже поставили. На телевидение письмо отправил и сообщил, что с ивуарийцами играем 24 марта. Мы хотели бы, чтобы трансляция была на Первом. По товарищеским матчам в июне мы работаем. У нас есть круг претендентов, есть хорошие мысли и претенденты. Что касается сборов перед Кубком конфедераций, то это должен объявлять главный тренер. Мы все его предложения согласовали и утвердили», — сказал Мутко журналистам.

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