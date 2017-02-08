Глава РФС Мутко хотел бы, чтобы матч России с Кот-д’Ивуаром показал Первый канал
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что трансляцию товарищеского матча сборной России с командой Кот-д’Ивуара хотелось бы увидеть на Первом канале.
Весной в календаре Международной федерации футбола (ФИФА) есть лишь одно окно для товарищеских матчей: с 20 по 28 марта. 28 марта сборная России в Сочи сыграет с бельгийцами. Вторым соперником россиян станут ивуарийцы. Следующее окно для товарищеских матчей ФИФА запланировано на
«Второй соперник по мартовскому товарищескому матчу, считайте, есть. Просто нужен подписанный контракт. Мы дату уже поставили. На телевидение письмо отправил и сообщил, что с ивуарийцами играем 24 марта. Мы хотели бы, чтобы трансляция была на Первом. По товарищеским матчам в июне мы работаем. У нас есть круг претендентов, есть хорошие мысли и претенденты. Что касается сборов перед Кубком конфедераций, то это должен объявлять главный тренер. Мы все его предложения согласовали и утвердили», — сказал Мутко журналистам.
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