Мутко: РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной в марте
МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) определился с соперником сборной страны по второму товарищескому матчу в марте. Об этом журналистам заявил глава РФС Виталий Мутко.
Пока точно известен один соперник команды Станислава Черчесова в марте — 28-го числа россияне сыграют в Сочи с бельгийцами. Ранее Мутко сообщил, что вторым соперником команды в марте может стать сборная Кот-д’Ивуара. Африканская федерация подтвердила ТАСС факт переговоров.
«Второй соперник есть, и вы знаете кто. Все согласовано. Я отправил письмо на Первый канал, время попросил нужное», — заявил Мутко.
Глава РФС отметил, что все соперники по товарищеским матчам в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года будут достойными.
«Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда все заняты, только Океания свободна. Спарринги будут хорошие», — сказал он.
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