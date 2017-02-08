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8 февраля 2017, 13:50 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной в марте

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) определился с соперником сборной страны по второму товарищескому матчу в марте. Об этом журналистам заявил глава РФС Виталий Мутко.

Пока точно известен один соперник команды Станислава Черчесова в марте — 28-го числа россияне сыграют в Сочи с бельгийцами. Ранее Мутко сообщил, что вторым соперником команды в марте может стать сборная Кот-д’Ивуара. Африканская федерация подтвердила ТАСС факт переговоров.

«Второй соперник есть, и вы знаете кто. Все согласовано. Я отправил письмо на Первый канал, время попросил нужное», — заявил Мутко.

Глава РФС отметил, что все соперники по товарищеским матчам в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года будут достойными.

«Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда все заняты, только Океания свободна. Спарринги будут хорошие», — сказал он.

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Глава РФС Мутко хотел бы, чтобы матч России с Кот-д’Ивуаром показал Первый канал

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что трансляцию товарищеского матча сборной России с командой Кот-д’Ивуара хотелось бы увидеть на Первом канале.
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