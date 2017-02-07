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7 февраля 2017, 19:59 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу в июне сыграет дома с Новой Зеландией

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации футбола Беларуси и Новой Зеландии договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Первая в истории встреча национальных сборных состоится 12 июня в <span class=error>Беларуси</span>. Где именно станет известно позже. Увеличить
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Первая в истории встреча национальных сборных состоится 12 июня в Беларуси. Где именно, станет известно позже. Сейчас сборная Беларуси занимает 74-е место в рейтинге ФИФА, команда Новой Зеландии находится на 109-й позиции. Для новозеландцев встреча с белорусами станет проверкой сил перед выступлением в розыгрыше Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля на российских футбольных аренах.

Футболисты олимпийских сборных Беларуси и Новой Зеландии встречались на Играх-2012 в Лондоне, тогда белорусы одержали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Бага.

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