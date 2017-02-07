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7 февраля 2017, 19:33 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Лопетеги допускает возвращение Касильяса в сборную Испании

Бывший главный тренер «Порту» Хулен Лупетеги, который ныне работает со сборной Испании, рассказал о своем отношении к голкиперу «драконов» Икеру Касильясу.

Бывший главный тренер Порту Хулен Лупе<span class=stop>теги</span> который ныне работает со сборной Испании рассказал о своем отношении к голкиперу драконов <span class=error>Икеру</span> Касильясу. Увеличить
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Напомним, при Лопетеги знаменитый футболист перестал проходить в основу клуба, а в последних матчах сборной Испании вратарь отсутствовал в заявке национальной команды по решению все того же Лопетеги.

«Это правда. У нас состоялся разговор. В какой-то момент я просто понял, что нам следует все уладить. Касильяс знает о моей позиции, но я не хочу говорить об этом. В любом случае, двери сборной перед ним или кем-то еще не закрыты», — сказал специалист, слова которого приводит Goal.

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