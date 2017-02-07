Лопетеги допускает возвращение Касильяса в сборную Испании

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Напомним, при Лопетеги знаменитый футболист перестал проходить в основу клуба, а в последних матчах сборной Испании вратарь отсутствовал в заявке национальной команды по решению все того же Лопетеги.