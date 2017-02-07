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7 февраля 2017, 15:07 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Д. Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров отметил, что вместе с партнёрами постарается вернуть расположение болельщиков.

Он также выразил надежду, что когда-нибудь сможет сыграть против звёздного нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Наша задача — сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодёжи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.

Конечно, лучше играть против сильных сборных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч», — сказал Комбаров в интервью «Российской газете».

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