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7 февраля 2017, 11:19 | Футбол: Сборные | ТАСС

Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедераций

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизацию безбарьерной среды, созданной к Паралимпийским играм 2014 года, проведут в Сочи в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об отелях ресторанах магазинах и аптеках расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства. Увеличить
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Всего предстоит обновить пандусы и оборудованные специальной плиткой подходы к 175 объектам на 73 улицах курорта.

«175 сочинских объектов приведут к требованиям доступности к Кубку конфедераций, — отметили в мэрии. — Речь идет об отелях, ресторанах, магазинах и аптеках, расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства. Большое внимание перед предстоящим в 2017 году международным футбольным турниром уделят тротуарам и пешеходным переходам, где необходимо сделать дополнительные съезды и подъемы для беспрепятственного движения инвалидов- колясочников».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа Кубка конфедераций: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня — Мексики и Новой Зеландии, 25 июня — Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, встретятся на стадионе «Фишт» 29 июня. Сборная России может сыграть в этом матче, если займет второе место в своей группе.
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