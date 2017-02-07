Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедераций
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизацию безбарьерной среды, созданной к Паралимпийским играм 2014 года, проведут в Сочи в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в
пресс-службе городской администрации.
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Всего предстоит обновить пандусы и оборудованные специальной плиткой подходы к 175 объектам на 73 улицах курорта.
«175 сочинских объектов приведут к требованиям доступности к Кубку конфедераций, — отметили в мэрии. — Речь идет об отелях, ресторанах, магазинах и аптеках, расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства. Большое внимание перед предстоящим в 2017 году международным футбольным турниром уделят тротуарам и пешеходным переходам, где необходимо сделать дополнительные съезды и подъемы для беспрепятственного движения инвалидов- колясочников».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в
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