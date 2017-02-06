В князи из безвестности. Герои Кубка Африки-2017

В группу к Германии, Австралии и Чили добавился Камерун.

Для россиян камерунский футбол долго ассоциировался с танцующим возле углового флажка Роже Милла и всей сборной образца 1990 года, которая под управлением Валерия Непомнящего добилась наивысшего результата для Африки на чемпионатах мира — выхода в ¼ финала. Позже вожаком «Неукротимых львов» стал Самюэль Это'О, и мы уже во многом воспринимали Камерун через него. Тем более, что нападающий два года выступал за «Анжи».

Но в последние годы «львы» с авансцены удалились. Они пропустили Кубок Африки в 2012 и 2013 годах, не вышли из группы в 2015-м. Команде мешали группировки, раздоры, вождизм Это'О, с которым конфликтовал, в частности, ныне рубиновец Алекс Сонг, вечные организационные проблемы и борьба, пусть, видимо, и праведная, которую Это'О вел с чиновниками федерации, обвиняя их в коррупции.

Проблемы при подготовке возникли и теперь. От участия в турнире сначала отказались семь игроков, в том числе Матип («Ливерпуль»), Ньом («Вест Бромвич»), основной вратарь «Нанси» Нди Ассембе, полузащитники Амаду и Ангисса, постоянно играющие соответственно за «Лилль» и «Марсель». Потом к ним добавился нападающий Шупо-Мотинг («Шальке»). В Камеруне писали, что участник двух чемпионатов мира возмутился потерей капитанской повязки и нетвердым местом в основном составе.

Бедимо («Марсель») не поехал в Габон из-за травмы, а от услуг центрального защитника Шеджу отказался главный тренер Хуго Броос. Настаивая на том, что в команду нужно подпускать молодежь, бельгиец сделал ставку в центре обороны на дуэт 26-летних Тейке («Сошо») — Нгаде-Нгаджюи («Славия» Прага). Первого, наверняка, помнят, на Украине, где он играл за запорожский «Металлург» и «Черноморец». Но в России-то у Тейке лишь пять матчей или 198 минут за «Краснодар» в сезоне 2012/13, а также выход на полчаса за «Терек» в майской 2015 года встрече с «Ростовом». В свою очередь Нгаде семь лет назад играл в 9-м дивизионе Германии, куда приехал учиться.

В то же время Нжи («Марсель») на Кубке Африки включался в стартовый состав в двух первых матчах — и больше его не видели. Нкулу («Лион») сыграл с Габоном, когда Броос сдержал Обамеянга силами трех центральных защитников, и ждал финала, чтобы выйти вместо травмированного Тейке. В игрока замены превратился Абубакар, которого «Порту» одолжил «Бешикташу». Впрочем, с одной стороны, эти двое отличились в финале, с другой, все названные люди известны, но весьма молоды. Абубакару и Нкулу по 26 лет, Нжи — 23 года. Самым «старым» в команде был полузащитник Сиани («Остенде»), которому недавно исполнилось 30 лет, потом по возрасту идут 28-летние Муканджо («Лорьян), Манджек («Метц») и не игравший защитник «Жилины» Мабука.

Любимцем публики стал 21-летний вратарь Ондоа из резервной команды «Севильи», в честь которого на родине сочинили песню, а его ровесника, крайнего форварда Бассогога («Ольборг») Африканская конфедерация футбола и вовсе признала лучшим игроком Кубка Африки. Наш эксперт по Африке Виктор Бондаренко назвал перед финалом молодого камерунца открытием турнира, попутно выразив мнение, что звания лучшего игрока заслужил нападающий египтян Мохамед Салах. Жюри, однако, видимо, решило сделать лауреатом представителя команды-победительницы, пусть она добилась успеха в первую очередь за счет коллективизма.

Итак, «львов» впору называть «львятами», а значит, у команды есть перспектива для роста. Впрочем, Броос не поставил крест на «дезертирах». Еще накануне финала бельгиец объявил, что теперь им самим решать, выступать в последующем за сборную или нет, и именно от них должна исходить инициатива. «Только решение должно быть окончательным, а не так: «Сегодня я хочу играть, а завтра нет, потому что, мол, есть более важные дела в клубе».