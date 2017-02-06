Футбольные федерации Беларуси и Македонии договорились о проведении спарринга 28 марта

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Сборные Беларуси и Македонии до этого встречались между собой в отборочном турнире Евро-2016. В македонской столице успеха добились белорусы — 2:1, а на поле «Борисов-Арены» команды разошлись миром — 0:0. В этих поединках игрой белорусских футболистов руководил Александр Хацкевич, который покинул пост главного тренера национальной команды в начале декабря 2016 года. Кто заменит его во главе сборной страны, пока неизвестно.

В январском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 74-е место, команда Македонии находится на 162-й позиции.

До встречи с македонцами белорусы 25 марта проведут отборочный матч чемпионата мира 2018 года в гостях у команды Швеции. В первой части турнира в квалификационной группы А белорусские футболисты сыграли неудачно, набрав всего 2 очка из 12 возможных, что и стало причиной отставки наставника. После четырех туров положение в этой группе таково: Франция — 10 очков (разница мячей — 7−2), Нидерланды — 7 (8−4), Швеция — 7 (6−3), Болгария — 6 (6−10), Беларусь — 2 (2−6), Люксембург — 1 (5−9).