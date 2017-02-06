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https://sport.mail.ru/news/football-national/28678344/
6 февраля 2017, 15:22 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

28 марта сборная Беларуси проведет в Скопье товарищеский матч с командой Македонии

Между АБФФ и Федерацией футбола Македонии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных. Поединок состоится 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени, сообщает bff.by.

Между <span class=error>АБФФ</span> и Федерацией футбола Македонии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных. Поединок состоится 28 марта в Македонии в городе <span class=error>Скопье</span> на стадионе <span class=error>Филип</span> II. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени сообщает bff.by. Увеличить
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Сборная Македонии в квалификации к чемпионату мира ФИФА 2018 участвует в группе «B» и после четырех туров занимает последнее место. В стартовых матчах наш будущий соперник уступил сборным Албании, Израиля, Италии и Испании. На данный момент сборная Македонии занимает 162 строчку в рейтинге ФИФА. Ранее сборные Беларуси и Македонии пересекались в ходе квалификации чемпионата Европы-2016. В марте 2015 года наша команда победила на выезде со счетом 2:1, затем в ноябре соперники разошлись миром на «Борисов-Арене». Напоминаем, 25 марта нашей дружине предстоит выездная игра квалификации чемпионата мира-2018 против сборной Швеции, затем 1 июня сыграем спарринг с командой Швейцарии, а 9 июня проведем ответный домашний матч отбора против сборной Болгарии.

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