28 марта сборная Беларуси проведет в Скопье товарищеский матч с командой Македонии

Сборная Македонии в квалификации к чемпионату мира ФИФА 2018 участвует в группе «B» и после четырех туров занимает последнее место. В стартовых матчах наш будущий соперник уступил сборным Албании, Израиля, Италии и Испании. На данный момент сборная Македонии занимает 162 строчку в рейтинге ФИФА. Ранее сборные Беларуси и Македонии пересекались в ходе квалификации чемпионата Европы-2016. В марте 2015 года наша команда победила на выезде со счетом 2:1, затем в ноябре соперники разошлись миром на «Борисов-Арене». Напоминаем, 25 марта нашей дружине предстоит выездная игра квалификации чемпионата мира-2018 против сборной Швеции, затем 1 июня сыграем спарринг с командой Швейцарии, а 9 июня проведем ответный домашний матч отбора против сборной Болгарии.