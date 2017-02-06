Валерий Непомнящий: Внутренние склоки портят африканский футбол

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Сборная Камеруна стала обладателем Кубка африканских наций 2017 года, победив в финале Египет со счетом 2:1. Теперь камерунцы примут участие в Кубке конфедераций-2017, который пройдет летом в четырех российских городах. Полузащитник «Краснодара» и завоевавшей бронзу команды Буркина-Фасо Шарль Каборе вошел в состав символической сборной турнира.

— Как вы отнеслись к победе Камеруна, учитывая ваш опыт работы в стране?

— В принципе, приятно, что выиграли.

Теперь сможем увидеть команду Камеруна на Кубке конфедераций в этом году.

Но сейчас меня уже ничего не связывает с ними.

— Вы причисляли Камерун к фаворитам до старта турнира?

— Конечно, нет. В команде отсутствовали многие звезды, и ее победа — большая неожиданность.

— С чем связано большое количество неожиданных победителей в истории Кубка Африки?

— Сразу отмету очевидное предположение и не скажу, что все африканские команды примерно равны. У них есть много различий: в структуре игры, в подборе игроков, в количестве звезд. Но очень часто побеждают команды, которые лучше организованы. Причем, это относится не только к структуре игры, но и играет роль в бытовом смысле.

В африканских командах нередко случаются внутренних конфликты либо между игроками, либо с руководством. Последнее происходит чаще по разным причинам — кому-то недоплатили, кому-то не понравилось отношение.

Внутренние склоки портят ситуацию. В этот раз, как мне кажется, в Камеруне все снова в порядке, и они постепенно улучшали игру. Они не были фаворитами, но все равно сделали свое дело. И даже отсутствие звезд не помешало хорошо организованной команде прийти к такому результату.

— Почему не все звезды приезжают на Кубок Африки? И, что характерно, это происходит не впервые, а на постоянной основе. Такого нет ни в Европе, ни в Южной Америке. Неужели у континентального чемпионата нет престижа?

— Есть несколько проблем. Скажу, пожалуй, о самой главной: заключается она в нехватке денег на Кубке. Африканские футболисты зарабатывают в клубах, за которые они выступают, а европейских чемпионатах нет перерывов. И многие игроки осознают, что могут потерять место в составе. А большие звезды понимают, что участие Кубке Африки может закончиться плачевно: либо травма, либо очередной скандал в сборной, который неизвестно как может отразиться на его положении в клубе. И это продолжается с 90-х годов. Даже еще раньше звезды не очень-то рвались играть в континентальном первенстве.

В Кубке Африки нет больших премиальных, и поэтому там можно ничего не выиграть, а потерять очень многое.

— Расскажите, как изменился африканский футбол со времен вашей работы в Камеруне?

— Я приведу простой пример. В 1990 году в заявке было 22 игрока, а не 23, как сейчас. Когда мы играли на чемпионате мира, у меня в составе было 11 профессиональных футболистов, которые играли в европейских клубах второго и третьего дивизионов. Было одно исключение — голкипер команды Тома Н’Коно, который играл в чемпионате Испании в «Эспаньоле».

А остальные играли в Камеруне и были, по сути, любителями. Сейчас такое даже представить невозможно.

Во-первых, многие африканцы играют в топ-клубах хороших чемпионатов. Соответственно, сейчас сильно поднялся уровень самих игроков. Во-вторых, сейчас футболисты в более раннем возрасте уезжают в Европу, занимаются в клубах, которые готовят резерв, и раньше становятся европейскими профессионалами. В целом, уровень футбола в мире вырос, и повысились требования к игрокам, как в функциональном, так и в техническом плане.

— С чем может быть связано нестабильное выступление африканских команд на чемпионатах мира? Например, в 2010 году Гана была в одном шаге от полуфинала, а в 2014-м не вышла из группы.

— Это сложный вопрос, потому что надо рассматривать каждую команду по отдельности, потому что у каждой сборной есть своя собственная предыстория. Но что касается общих мест, то прежде всего надо разделить континент. Североафриканские команды играют в футбол, отличный от центральной Африки. По организации игры северяне ближе к Европе. Что касается центральных стран, то там тоже отличается футбол. Англоязычные страны, например, Нигерия и Гана, более дисциплинированные и атлетичные, а франкоязычные, такие как Камерун и Сенегал, наоборот, играют в бесшабашный атакующий футбол. Африканский футбол слишком разношёрстен, оттого и нестабилен.