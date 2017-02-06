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6 февраля 2017, 14:30 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Нападающий «Астаны» Кабананга включен в официальную символическую сборную Кубка Африки-2017

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на официальном сайте объявила состав символической сборной Кубка Африканских наций-2017, который завершился в Габоне.

Африканская конфедерация футбола (<span class=error>КАФ</span>) на официальном сайте объявила состав символической сборной Кубка Африканских наций-2017 который завершился в Габоне. Увеличить
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В нее вошел и нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга. Форвард «Астаны», забивший три гола, стал еще и лучшим бомбардиром турнира.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь — Фабрис Ондоа (Камерун).
Защитники — Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель Нгаду-Нгаджи (Камерун).
Полузащитники — Шарль Каборе и Бертран Траоре (оба — Буркина-Фасо), Дэниэл Амарти и Кристиан Атсу (оба — Гана), Мохаммед Салах (Египет).
Нападающие — Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).

Лучшим игроком турнира признан Бассогог, лучшим игроком финала — камерунец Бенжамен Муканджо, а награду Fair Play получила сборная Египта.

Завершился же турнир победой Камеруна, который в финале одержал волевую победу над Египтом (2:1). Бронзовым призером стала команда Буркина-Фасо — сборная экс-игрока «Иртыша» Аристида Бансе обыграла Гану (1:0).

Что касается ДР Конго, то команда Кабананги, выигравшая все три матча на групповом этапе, завершила турнир в четвертьфинале, где уступила Гане (1:2).

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