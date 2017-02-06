Нападающий «Астаны» Кабананга включен в официальную символическую сборную Кубка Африки-2017

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В нее вошел и нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга. Форвард «Астаны», забивший три гола, стал еще и лучшим бомбардиром турнира.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь — Фабрис Ондоа (Камерун).

Защитники — Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель Нгаду-Нгаджи (Камерун).

Полузащитники — Шарль Каборе и Бертран Траоре (оба — Буркина-Фасо), Дэниэл Амарти и Кристиан Атсу (оба — Гана), Мохаммед Салах (Египет).

Нападающие — Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).

Лучшим игроком турнира признан Бассогог, лучшим игроком финала — камерунец Бенжамен Муканджо, а награду Fair Play получила сборная Египта.

Завершился же турнир победой Камеруна, который в финале одержал волевую победу над Египтом (2:1). Бронзовым призером стала команда Буркина-Фасо — сборная экс-игрока «Иртыша» Аристида Бансе обыграла Гану (1:0).

Что касается ДР Конго, то команда Кабананги, выигравшая все три матча на групповом этапе, завершила турнир в четвертьфинале, где уступила Гане (1:2).