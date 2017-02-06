Нападающий «Астаны» Кабананга включен в официальную символическую сборную Кубка Африки-2017
Африканская конфедерация футбола (КАФ) на официальном сайте объявила состав символической сборной Кубка Африканских наций-2017, который завершился в Габоне.
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В нее вошел и нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга. Форвард «Астаны», забивший три гола, стал еще и лучшим бомбардиром турнира.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь — Фабрис Ондоа (Камерун).
Защитники — Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель
Полузащитники — Шарль Каборе и Бертран Траоре (оба — Буркина-Фасо), Дэниэл Амарти и Кристиан Атсу (оба — Гана), Мохаммед Салах (Египет).
Нападающие — Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).
Лучшим игроком турнира признан Бассогог, лучшим игроком финала — камерунец Бенжамен Муканджо, а награду Fair Play получила сборная Египта.
Завершился же турнир победой Камеруна, который в финале одержал волевую победу над Египтом (2:1). Бронзовым призером стала команда
Что касается ДР Конго, то команда Кабананги, выигравшая все три матча на групповом этапе, завершила турнир в четвертьфинале, где уступила Гане (1:2).
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