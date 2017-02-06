Футболист «Краснодара» Каборе включен в символическую сборную Кубка Африки
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» и сборной
Буркина-Фасо Шарль Каборе вошел в символическую команду Кубка африканских наций 2017 года, который завершился в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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Всего в символическую сборную вошло 11 футболистов, наибольшее представительство у команды Камеруна — три игрока.
В финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1 и стала последним участником Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.
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