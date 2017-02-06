Экс-капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов объявил о завершении карьеры

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— Кайрат, о вас давно не было слышно. Во второй половине прошлого сезона вы появились в «Акжайыке», но из-за травмы помочь клубу не смогли. Как проходил процесс восстановления после травмы, которой уже несколько лет?

— Честно говоря, не ожидал, что так получится. Вроде бы все нормально, и снимки об этом говорят, а все равно что-то беспокоит. Если бы все было нормально, я бы где-то сейчас играл бы. А подводить людей не в моих правилах. Подумал, что это, наверное, знак свыше — нужно смотреть уже в другую сторону.

— Ваша операция, насколько я помню, проходила в Москве. Было это достаточно давно.

— Да, операцию сделали в ноябре 2015 года. Больше не оперировался. В прошлом году осенью ездил в Италию. Там сказали, что все хорошо, прописали некоторые упражнения, рекомендовали какие-то витамины и добавки. Все это я выполнил, однако улучшения нет.

— А что именно беспокоит?

— Вроде бы ничего серьезного — могу ходить, бегать, прыгать, однако кое-какие специфические движения вызывают дискомфорт. Когда ты не готов на все сто процентов, то не стоит рисковать. Конечно, мы с ребятами сами собираемся, играем в футбол, однако на большом поле и в серьезном матче уже нужно выкладываться в полную силу. Философски к этому отнесся и принял решение, что теперь нужно идти по другому пути.

— Во время вашего восстановления были ли другие конкретные варианты от клубов Премьер-лиги, учитывая ваш колоссальный опыт и имя, заработанное годами?

— Были предложения от некоторых клубов — пройти сборы, присмотреться. Однако я уже в начале года принял решение завершить карьеру. Не хотел дурной славы за спиной, что, мол, ничего не поле не может уже, не помогает команде и прочее.

— Вас частенько можно было увидеть на трибунах во время футбольных матчей. Старались быть в курсе всех событий?

— В Интернете регулярно отслеживаю новости. Посещал топовые футбольные матчи, как, к примеру, между «Кайратом» и «Астаной». Все-таки футбол — это моя жизнь.

— Каковы ближайшие планы — может, пойдете в тренеры? Еще один путь, по которому идут бывшие футболисты — стать функционером. К примеру, Руслан Балтиев. Туда же метит и другой ваш бывший партнер Андрей Карпович.

— На руководящей должности можно попробовать себя. Тренерская карьера меня тоже привлекает. Если будут предложения, то, конечно, постараюсь принести пользу команде. Сейчас на жизнь мне и моей семье хватает, однако из футбола уходить не хочется.

— Тем более у вас есть тренерская категория «А», которую вы получили, будучи слушателем тренерских курсов в составе экспериментальной группы, куда вошли и другие бывшие игроки сборной Казахстана.

— Все верно. С этой категорией мне нужно проработать три года. Говорят же — «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Если будет работа, то, конечно, хотелось бы дальше и категорию Pro получить. Правда, об этом сейчас говорить рано.

— Может быть, у вас с кем-то из тренеров или руководителей клубов был соответствующий разговор?

— Конкретных разговоров пока не было. Думаю, люди еще не знают, что я завершаю свою карьеру. Возможно, люди думают, что я хочу где-то еще поиграть.

— Вы с успехом защищали цвета «Кайрата» и «Тобола», вам аплодировали болельщики «Астаны», где вы даже исполняли функцию капитана команды. Помнят вас и в Павлодаре, а также в Петропавловске. И все-таки — кому из клубов принадлежит ваше сердце? Какую команду можете назвать родной?

— Я сам алматинец и люблю свой город. Здесь живут мои родственники. Поэтому «Кайрат» — родная команда для меня, но в то же время я многим обязан и «Астане». В этой команде пережил расцвет своей карьеры. Поэтому расценю как 50 на 50. С одной стороны — родной город и близкие люди, а с другой — команда, в которой я раскрылся как футболист.

— Болельщики помнят вас и в качестве капитана сборной страны, за которую вы сыграли 35 матчей и забили 4 гола. Могли бы назвать самый запоминающийся в майке главной команды?

— Запомнилась игра с Германией на выезде, где мы уступили, однако в той игре я впервые надел капитанскую повязку. Конечно, запоминающихся моментов в сборной было немало, но именно функция капитана команды, да еще и впервые, дарит непередаваемые эмоции.

— Может быть, вам стоило бы провести прощальный матч, как это было у многих футболистов. Наверняка вы помните, как в «Иртыше» провожали Сергея Тимофеева.

— Красиво завершить карьеру хотели бы многие. Но для этого мне хотя бы нужно было где-то играть. Знаете, в таких ситуациях обычно инициатива исходит от клуба, где футболист провел значительную часть своей карьеры, однако пока таких предложений не было. Думаю, об этом говорить не стоит. Да и не развито это у нас.

— Есть ли люди, которым вы благодарны за то, что ваша карьера в футболе сложилась весьма успешно? Я имею в виду тех людей, сделавших из вас человека, которого мы все знаем.

— В первую очередь, хотел бы поблагодарить своих родителей и сестренку. Это те люди, которые помогли мне, когда я только начинал играть. Благодарен своей семье, которая меня всячески поддерживает. Большая заслуга в моем становлении как футболиста и первого тренера Игоря Матвеевича Романова, который сначала предложил мне, мальчишке, поиграть с ними в футбол, а затем пригласил в детскую команду. Есть люди, которые воспитывали меня в интернате. К примеру, Азат Абдракович Нильдибаев. Он перевел меня из нападения в защиту. Наверное, для игры впереди мне не хватало каких-то качеств. Тем не менее, не поставил на мне крест. В «Кайрате» мне помог Виктор Георгиевич Катков. Поверил меня в молодежной сборной и Владимир Фомичев. Тренеры заложили во мне «физику», научили другим вещам. Дальше — Дмитрий Огай, который пригласил меня, 18-летнего пацана, в хорошую команду — «Есиль-Богатырь». Тогда она шла в лидерах. Для меня было честью играть рядом с такими футболистами, как Авдеев, Калабухин, Тимофеев, Кучерявых, Мирзабаев и другими. Большое спасибо Аскару Кожабергенову, который перед моим уходом в «Есиль-Богатырь» поговорил с родителями. Я ведь единственный сын в семье, и они переживали. Аскар Сейдахметович для меня как родной дядя. Я был домашним, поэтому его подсказки и поддержка помогали мне вдали от родного дома. По ходу карьеры, наверное, мне где-то не хватало уверенности, но, с приходом в сборную Мирослава Беранека, я значительно прибавил в этом плане. Он сделал меня капитаном сборной, хотя внутренне я был очень сильно удивлен. Мирослав тогда сказал мне, что у меня все получится. Ну и, всем тренерам, под руководством которых я играл, хочется сказать большое спасибо! В моей карьере не было таких людей, которые мне чего-то недодали, не ставили в состав и так далее. Всегда считал, что, если не играешь, значит сам виноват. Также пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков всех клубов, в которых я играл, и любителей казахстанского футбола! Они горячо болели за нас, переживали. Это дорогого стоит.

— У вас подрастает сын. Теперь, после завершения карьеры, у вас времени будет больше. Может быть, он станет футболистом под вашим чутким присмотром?

— Конечно, хотелось бы, чтобы он был футболистом. В первую очередь, был ближе к спорту. Сын сейчас занимается, ходит на тренировки. Он еще маленький, а в этом возрасте дети очень переменчивы. Посмотрим, когда станет постарше и, если я увижу в нем желание стать профессиональным футболистом, подскажу ему и сделаю все возможное. Самое главное — его желание. Захочет стать космонавтом — будет космонавтом, если юристом — будет им.