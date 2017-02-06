Жеребьевка Кубка конфедераций состоялась еще 26 ноября в Казани, однако тогда один из восьми участников турнира был неизвестен. Причиной тому — изменение в сроках розыгрыша Кубков африканских наций, которые с 2013 года проводятся по нечетным годам. Таким образом, организаторам турнира и болельщикам пришлось ждать февраля, чтобы узнать, кто же именно в ранге чемпиона Африки пожалует в Россию и примет участие в розыгрыше трофея. Титул в воскресенье завоевали камерунцы, и именно «неукротимые львы» присоединятся в группе B Кубка конфедераций к командам Чили, Австралии и Германии.

Поиски себя сборной России.

В группе A выступит сборная России, чьими соперниками станут португальцы, новозеландцы и мексиканцы. Разумеется, успех турнира отечественными болельщиками будет оцениваться, прежде всего, через призму выступления своей команды. Пока поводов для оптимизма немного. Разве что усталости у соперников россиян, играющих всего-то 30 матчей национального чемпионата, будет больше. Команда Станислава Черчесова после игрой болельщиков пока не радовала. Да и результатами, честно говоря, тоже. Однако, по словам экспертов различного уровня от вице-премьера Виталия Мутко до игроков сборной прошлых лет, на Кубке конфедераций мы увидим прообраз команды, которая выступит на чемпионате мира 2018 года.

А значит, уже должна четко прослеживаться игра, должен быть соответствующий настрой, должны появиться лидеры. Для этого у тренерского штаба сборной есть всего четыре товарищеских матча: два в марте и два в июне перед самым стартом турнира. Времени немного, игр тоже, да и соперники по контрольным встречам пока известны не все. Однако родные трибуны и понимание приходящего в Россию впервые футбольного праздника должны помочь команде показать свои лучшие качества.

Фаворитом группы A станут чемпионы Европы сборная Португалии, причем вне зависимости от того, приедет или нет в Россию капитан команды Криштиану Роналду. Уровень исполнителей в португальской сборной всегда был высочайшим, но не хватало тренерской руки, способной заставить ярких футболистов порой действовать в ущерб красоте во имя надежности. Фернанду Сантуш имеет именно такие руки, и именно его рук дело — победа на Евро-2016. С таким тренером португальцы могут добиться многого на чемпионате мира в 2018 году, ну, а за год до турнира неплохо бы провести генеральную репетицию.

Мексиканская команда вполне может стать открытием Кубка конфедераций. Подавляющее большинство ее футболистов выступают на родине, где чемпионат не только достаточно богатый, но и очень сильный. Информации же по мексиканской лиге не так много, а потому тренерский штаб «ацтеков» находится в куда более выгодном положении, чем их конкуренты. Как и все латиноамериканские сборные (несмотря на свое расположение в Центральной Америке, в футбол мексиканцы играют, что называется, «по бразильской системе»), команда Мексики уповает на технику и высокое индивидуальное мастерство. Пожалуй, лишь недостаточно высокий уровень ее соперников в зоне CONCACAF мешает сборной добиваться высоких результатов на чемпионатах мира.

Сборная Новой Зеландии будет главным аутсайдером не только группы A, но и всего турнира. Заняв место Австралии во главе Конфедерации футбола Океании, новозеландцы, впрочем, смогли проиграть Кубок Океании 2012 года Таити и в прошлом Кубке конфедераций не участвовали. Возвращение на мировую арену спустя восемь лет для этой сборной — не только возможность провести спарринг с куда более сильными соперниками, чем обычно, но и возможность напомнить всем о себе.

Германия и остальные.

В нынешней сборной Камеруна нет звезд. Нет совсем. Лишь несколько футболистов выступают во французской Лиге 1, остальные же пробуют свои силы по всему миру — от Канады до Словакии. Главный тренер камерунцев бельгиец Уго Броос возглавил команду лишь год назад — в феврале 2016-го. За свою тренерскую карьеру Броос не выигрывал ничего серьезного, кроме чемпионата и Кубка Бельгии. Одним словом, камерунцы, каким бы составом они не приехали в Россию, будут «темной лошадкой» турнира. Чего ждать от этих ребят, никто не скажет ни сейчас, ни летом. Вряд ли в качестве игрока сборной на Кубке конфедераций мы увидим хорошо знакомого Самюэля Это’О. Впрочем, возможно, ради возвращения в Россию лучший бомбардир в истории сборной Камеруна возобновит карьеру в национальной команде.

Безусловно, главным фаворитом группы B и всего турнира будет сборная Германии. Много говорить о немцах не нужно — это действующие чемпионы мира и, пожалуй, самая сбалансированная команда на планете. Слабых мест у немецкой сборной нет, а за год до чемпионата мира в матчах с самыми серьезными соперниками Йоахим Лев вряд ли станет проводить множество экспериментов. Для них еще придет время в матчах с Сан-Марино, Норвегией и Азербайджаном. А потому сборную Германии уже сейчас с большой долей вероятности можно называть первым финалистом (как минимум) Кубка конфедераций.

Сборная Чили, разумеется, составит немцам достойную конкуренцию. В составе чилийцев есть много сильных индивидуально футболистов, но главная сила этой команды — страсть. Чилийцы видятся второй по силе командой турнира и вполне могут претендовать на попадание в финал, если смогут одолеть сильного соперника из группы A. Клаудио Браво, Артуро Видаль, Гари Медель, Алексис Санчес — футболисты, способные решать не только эпизоды матчей, но и судьбу целых игр. Сборная Чили, безусловно, станет одним из украшений Кубка конфедераций.

Команда Австралии в группе B видится явным аутсайдером, однако в последние годы австралийцы стали гораздо сильнее. Вот уже десять лет австралийцы выступают в Азиатской конфедерации футбола. И на Кубок конфедераций «соккеруз» приедут в ранге чемпиона Азии. Повысив уровень своих соперников, австралийцы повысили и уровень команды. Футболисты этой сборной выступают в Англии, Италии, Китае (где уровень чемпионата заметно вырос благодаря приглашению звезд) и мальчиками для битья быть точно не намерены.