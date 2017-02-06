В Россию пробились камерунские «неукротимые львы»

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ЕГИПЕТ — КАМЕРУН — 1:2 (Эль-Ненни, 22 — Нкулу, 60. Абубакар, 89). 38 216. Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Али Габр, Фатхи, Тарек Хамед, Эль-Ненни, М. Салах, Эль-Саид, Хасан Трезеге (Рамадан Собхи, 66), Варда. Камерун: Ондоа, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Тейке (Нкулу, 31), Ойонго, Джум, Сиани, Бассогог, Зуа (Манджек, 90+4), Муканджо, Тамбе (Абубакар, 46). Наказания: Фай, 90+2 (предупреждение). Судья: Сиказве (Замбия). 5 февраля. Либревиль. Стадион китайско-габонской дружбы.

Заключительный матч на турнире подарил драматичную развязку. Обновленная камерунская сборная, которую никто до старта не принимал особо в расчет, дважды поразила ворота 44-летнего Эль-Хадари, в пяти предыдущих матчах пропустившего лишь один гол. В решающий момент веское слово сказали опытные Нкулу («Марсель») и Абубакар («Бешикташ»), оставшиеся в резерве бельгийского главнокомандующего Хуго Брооса.

…В финале сошлись самые титулованные африканские сборные. На счету Египта семь побед в Кубке Африки, у Камеруна (как и Ганы) до финала их было четыре. Вместе с тем обе команды в последние годы ушли в тень. «Фараоны» после победного для них розыгрыша 2010 года пропустили три финальных турнира континентального чемпионата, «Неукротимые львы» за последние семь лет отсутствовали дважды, а в 2015 году в Экваториальной Гвинее не вышли из группы. Как следствие, такой прыти, как выход в финал, эксперты от этих сборных не ждали. Особенно от камерунцев, чей капитан Муканджо прямо сказал накануне, что перед сборной стояла задача всего лишь выйти из группы.

«Дрессировщик» Броос выставил всех тех, кто начинал полуфинальный поединок с Ганой. Абубакар, Нжи и Нкулу снова остались в запасе. Последний, впрочем, вышел на поле еще в первом тайме, так как травму приводящей мышцы получил центральный защитник Тейке, а Абубакар появился сразу после перерыва.

У египтян же в стартовом составе произошли кое-какие изменения. С одной стороны, в состав вернулся после пропуска двух матчей из-за травмы арсеналец Эль-Ненни. Это позволило Фатхи вернуться из средней линии на привычную позицию крайнего защитника. С другой, перебрал карточек нападающий Кахраба, который заменил в полуфинальной игре получившего повреждение Мохсена. Травмирован и Ахмед Хасан Махгуб «Кока» из «Браги». А игравшего в отборочном турнире Басема Морси из «Замалека» главный тренер Эктор Купер в Габон не взял. Роль центрфорварда аргентинец в итоге доверил атакующему полузащитнику греческого ПАОК Амру Варде, а не М. Салаху, как можно было предположить.

Обе команды заслужили на турнире похвалу за организованные действия в обороне. Тем не менее, уже на 2-й минуте «львы» пропустили опасный выпад. Салах получил мяч за спиной левого защитника Ойонго и сделал передачу в штрафную площадь на Эль-Саида. Удар по центру вратаря не смутил.

После этого стартового «зевка» развернулась, как и ожидалось, плотная игра с постепенно выявившимся преимуществом Камеруна, который больше владел мячом (63 процента в первом тайме) При этом лишенный пространства, он ни разу серьезно не побеспокоил до перерыва Эль-Хадари.

«Фараоны» ограничивались длинными передачами вперед, которые до поры до времени не заставали «львов» врасплох. Стоило, однако, тем «разжать зубы» при опеке, как Салах нашел разрезающим пасом Эль-Ненни, которого оставил без внимания Тейке. Под острым углом к воротам полузащитник сильно пробил над руками вратаря.

Если бы на турнире вели подсчет очков по системе «гол + пас», Салах благодаря этой атаке победил бы с результатом 2+2. А лучшим ассистентом стал Муканджо, чей мягкий заброс в штрафную площадь во второй половине превратился в третью результативную передачу, благо вышедший на замену Нкулу выиграл верховую борьбу.

Между тем в какой-то момент уже казалось, что Камерун обречен. И потому, что 61-летний тренер Купер всегда ориентировался на творческое наследие своего соотечественника Эленио Эрреры, считающегося основателем катеначчо, и потому, что Египет лишь один раз — в далеком в 1962 году еще как Объединенная Арабская Республика — проиграл в финале Кубка Африки. Правда, за Купером тянется длиннющий шлейф неудач в решающих матчах. Возглавляя «Мальорку», он проиграл финалы Кубка Испании (1998) и Кубка обладателей кубков (1999), с «Валенсией» — два подряд заключительных поединка в Лиге чемпионов (2000, 2001), с «Арисом» — финал Кубка Греции (2010). Теперь последовало продолжение.

…Сравняв счет, «львы» сразу встрепенулись, добавили в агрессивности, организовали давление на чужие ворота и получили право на серию «стандартов», с которых «грузили» штрафную площадь. У них явно было больше сил. «Фараонам» оставалось надеяться на Салаха, демонстрировавшего незаурядную технику. Но и Абубакар при дриблинге выдавал замысловатые «коленца».

На славу получился «золотой гол» в недавнем прошлом нападающего «Порту». После передачи со своей половины поля от Сиани он принял мяч на грудь, перебросил его через голову соперника и нанес с лета точный удар. Этот номер, как и придавший команде уверенность гол Нкулу, — своего рода символы: новые лица — хорошо, но «Неукротимые львы» сильнее, когда могут рассчитывать на всю стаю.

На Кубке конфедераций Камерун будет соперничать в группе с Германией, Австралией и Чили. Первый матч на турнире африканская команда проведет с южноамериканцами на «Открытие Арене».

Если бы на турнире вели подсчет очков по системе «гол + пас», Салах благодаря этой атаке победил бы с результатом 2+2. Лучшим бомбардиром с тремя забитыми мячами стал нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Кабананга, а лучшим ассистентом — Муканджо, чей мягкий заброс в штрафную площадь во второй половине превратился в третью результативную передачу, благо вышедший на замену Нкулу выиграл верховую борьбу.