В Россию пробились камерунские «неукротимые львы»
Сборная Камеруна одержала волевую победу над Египтом и выиграла Кубок Африки после 15-летнего перерыва, став пятикратным чемпионом континента. Благодаря этому успеху «Неукротимые львы» будут представлять Африку на Кубке конфедераций в России.
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ЕГИПЕТ — КАМЕРУН — 1:2 (Эль-Ненни, 22 — Нкулу, 60. Абубакар, 89). 38 216. Египет:
Заключительный матч на турнире подарил драматичную развязку. Обновленная камерунская сборная, которую никто до старта не принимал особо в расчет, дважды поразила ворота 44-летнего
…В финале сошлись самые титулованные африканские сборные. На счету Египта семь побед в Кубке Африки, у Камеруна (как и Ганы) до финала их было четыре. Вместе с тем обе команды в последние годы ушли в тень. «Фараоны» после победного для них розыгрыша 2010 года пропустили три финальных турнира континентального чемпионата, «Неукротимые львы» за последние семь лет отсутствовали дважды, а в 2015 году в Экваториальной Гвинее не вышли из группы. Как следствие, такой прыти, как выход в финал, эксперты от этих сборных не ждали. Особенно от камерунцев, чей капитан Муканджо прямо сказал накануне, что перед сборной стояла задача всего лишь выйти из группы.
«Дрессировщик» Броос выставил всех тех, кто начинал полуфинальный поединок с Ганой. Абубакар, Нжи и Нкулу снова остались в запасе. Последний, впрочем, вышел на поле еще в первом тайме, так как травму приводящей мышцы получил центральный защитник Тейке, а Абубакар появился сразу после перерыва.
У египтян же в стартовом составе произошли
Обе команды заслужили на турнире похвалу за организованные действия в обороне. Тем не менее, уже на 2-й минуте «львы» пропустили опасный выпад. Салах получил мяч за спиной левого защитника Ойонго и сделал передачу в штрафную площадь на
После этого стартового «зевка» развернулась, как и ожидалось, плотная игра с постепенно выявившимся преимуществом Камеруна, который больше владел мячом (63 процента в первом тайме) При этом лишенный пространства, он ни разу серьезно не побеспокоил до перерыва
«Фараоны» ограничивались длинными передачами вперед, которые до поры до времени не заставали «львов» врасплох. Стоило, однако, тем «разжать зубы» при опеке, как Салах нашел разрезающим пасом
Если бы на турнире вели подсчет очков по системе «гол + пас», Салах благодаря этой атаке победил бы с результатом 2+2. А лучшим ассистентом стал Муканджо, чей мягкий заброс в штрафную площадь во второй половине превратился в третью результативную передачу, благо вышедший на замену Нкулу выиграл верховую борьбу.
Между тем в
…Сравняв счет, «львы» сразу встрепенулись, добавили в агрессивности, организовали давление на чужие ворота и получили право на серию «стандартов», с которых «грузили» штрафную площадь. У них явно было больше сил. «Фараонам» оставалось надеяться на Салаха, демонстрировавшего незаурядную технику. Но и Абубакар при дриблинге выдавал замысловатые «коленца».
На славу получился «золотой гол» в недавнем прошлом нападающего «Порту». После передачи со своей половины поля от Сиани он принял мяч на грудь, перебросил его через голову соперника и нанес с лета точный удар. Этот номер, как и придавший команде уверенность гол Нкулу, — своего рода символы: новые лица — хорошо, но «Неукротимые львы» сильнее, когда могут рассчитывать на всю стаю.
На Кубке конфедераций Камерун будет соперничать в группе с Германией, Австралией и Чили. Первый матч на турнире африканская команда проведет с южноамериканцами на «Открытие Арене».
Если бы на турнире вели подсчет очков по системе «гол + пас», Салах благодаря этой атаке победил бы с результатом 2+2. Лучшим бомбардиром с тремя забитыми мячами стал нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Кабананга, а лучшим ассистентом — Муканджо, чей мягкий заброс в штрафную площадь во второй половине превратился в третью результативную передачу, благо вышедший на замену Нкулу выиграл верховую борьбу.
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