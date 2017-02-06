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6 февраля 2017, 1:26 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Полный комплект! Определился последний участник Кубка конфедераций в Москве

После того как определился победитель Кубка африканский наций, стал известен полный список участников Кубка конфедераций-2017 который пройдет в июне в четырех городах России.

После того как определился победитель Кубка африканский наций стал известен полный список участников Кубка конфедераций-2017. Увеличить
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«Советский спорт» сообщил сегодня о победе Камеруна над Египтом в финальной встрече континентального первенства. Теперь Камерун точно приедет в Россию (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — именно в этих городах ему последовательно предстоит сыграть), чтобы сыграть на Кубке конфедераций. Правда, отомстить за поражение 1:6, полученное 23 года назад от россиян (да и за другие поражения тоже), точно не получится: играть с Россией африканцам выпало в разных группах.

Кстати, именно теперь и сформировалась окончательная сетка турнира, включая перечень матчей с точным составом всех соперников. До этого в ряде строк фигурировало «победитель Кубка африканских наций». По истечении двух с половиной месяцев после жеребьевки в Казани мы получили окончательный состав групп.

Выглядит он так.

Группа A.

Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B.

Камерун, Чили, Австралия, Германия.

Расписание матчей:
17 июня
18:00. Россия — Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
18 июня
18:00. Португалия — Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена».
21:00. Камерун — Чили. Москва. Стадион «Спартак».
19 июня
18:00. Австралия — Германия. Сочи. Стадион «Фишт».
21 июня
18:00. Россия — Португалия. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Мексика — Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».
22 июня
18:00. Камерун — Австралия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
21:00. Германия — Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».
24 июня
18:00. Мексика — Россия. Казань. Стадион «Казань Арена».
18:00. Новая Зеландия — Португалия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
25 июня
18:00. Чили — Австралия. Москва. Стадион «Спартак».
18:00. Германия — Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».
28 июня
21:00. Полуфинал 1. A1 — B2. Казань. Стадион «Казань Арена».
29 июня
21:00. Полуфинал 2. B1 — A2. Сочи. Стадион «Фишт».
2 июля
15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
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