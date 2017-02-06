Полный комплект! Определился последний участник Кубка конфедераций в Москве
После того как определился победитель Кубка африканский наций, стал известен полный список участников Кубка конфедераций-2017 который пройдет в июне в четырех городах России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Советский спорт» сообщил сегодня о победе Камеруна над Египтом в финальной встрече континентального первенства. Теперь Камерун точно приедет в Россию (в Москву,
Кстати, именно теперь и сформировалась окончательная сетка турнира, включая перечень матчей с точным составом всех соперников. До этого в ряде строк фигурировало «победитель Кубка африканских наций». По истечении двух с половиной месяцев после жеребьевки в Казани мы получили окончательный состав групп.
Выглядит он так.
Группа A.
Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа B.
Камерун, Чили, Австралия, Германия.
Расписание матчей:
17 июня
18:00. Россия — Новая Зеландия.
18 июня
18:00. Португалия — Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена».
21:00. Камерун — Чили. Москва. Стадион «Спартак».
19 июня
18:00. Австралия — Германия. Сочи. Стадион «Фишт».
21 июня
18:00. Россия — Португалия. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Мексика — Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».
22 июня
18:00. Камерун — Австралия.
21:00. Германия — Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».
24 июня
18:00. Мексика — Россия. Казань. Стадион «Казань Арена».
18:00. Новая Зеландия — Португалия.
25 июня
18:00. Чили — Австралия. Москва. Стадион «Спартак».
18:00. Германия — Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».
28 июня
21:00. Полуфинал 1. A1 — B2. Казань. Стадион «Казань Арена».
29 июня
21:00. Полуфинал 2. B1 — A2. Сочи. Стадион «Фишт».
2 июля
15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Финал.
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