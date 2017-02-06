Полный комплект! Определился последний участник Кубка конфедераций в Москве

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«Советский спорт» сообщил сегодня о победе Камеруна над Египтом в финальной встрече континентального первенства. Теперь Камерун точно приедет в Россию (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — именно в этих городах ему последовательно предстоит сыграть), чтобы сыграть на Кубке конфедераций. Правда, отомстить за поражение 1:6, полученное 23 года назад от россиян (да и за другие поражения тоже), точно не получится: играть с Россией африканцам выпало в разных группах.

Кстати, именно теперь и сформировалась окончательная сетка турнира, включая перечень матчей с точным составом всех соперников. До этого в ряде строк фигурировало «победитель Кубка африканских наций». По истечении двух с половиной месяцев после жеребьевки в Казани мы получили окончательный состав групп.

Выглядит он так.

Группа A.

Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B.

Камерун, Чили, Австралия, Германия.