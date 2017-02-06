Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций

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В составе команды Камеруна голы забили Николя Н’Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (88) У проигравших отличился Мохамед Эли-Ненни (22).

Сборная Камеруна в пятый раз в своей истории выиграла Кубок Африки, последний раз команда становилась обладателем трофея в 2002 году. На счету команды Египта семь побед на турнире, что является рекордным показателем, последний раз египтяне выигрывали Кубок Африки в 2010 году.

Последний участник Кубка конфедераций

Сборная Камеруна стала последним участником Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Согласно жеребьевке, победитель Кубка африканских нацией сыграет в групповом раунде в квартете В с командами Чили, Австралии и Германии.

В группе А сыграют сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.