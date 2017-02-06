Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017

Несмотря на то, что сборная Кабананги завершила выступление на турнире еще на стадии четвертьфинала, трех забитых на групповом этапе мячей хватило конголезскому форварду, чтобы стать лучшим бомбардиром КАН-2017. Его могли обойти нападающий сборной Египта Мохамед Салах и защитник сборной Камеруна Мишель Нгаду-Нгаджи — перед финалом у них было по два мяча, но в решающем матче они не отличились.



В финале Камерун одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николя Нкулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (88-я), у египтян результативным ударом отметился Мохамед Эльнени (22-я).