Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017
Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга стал лучшим голеадором Кубка африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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Несмотря на то, что сборная Кабананги завершила выступление на турнире еще на стадии четвертьфинала, трех забитых на групповом этапе мячей хватило конголезскому форварду, чтобы стать лучшим бомбардиром КАН-2017. Его могли обойти нападающий сборной Египта Мохамед Салах и защитник сборной Камеруна Мишель
В финале Камерун одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николя Нкулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (88-я), у египтян результативным ударом отметился Мохамед Эльнени (22-я).
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