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6 февраля 2017, 0:12 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017

Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга стал лучшим голеадором Кубка африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Форвард <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> стал лучшим <span class=error>голеадором</span> Кубка африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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Несмотря на то, что сборная Кабананги завершила выступление на турнире еще на стадии четвертьфинала, трех забитых на групповом этапе мячей хватило конголезскому форварду, чтобы стать лучшим бомбардиром КАН-2017. Его могли обойти нападающий сборной Египта Мохамед Салах и защитник сборной Камеруна Мишель Нгаду-Нгаджи — перед финалом у них было по два мяча, но в решающем матче они не отличились.

В финале Камерун одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николя Нкулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (88-я), у египтян результативным ударом отметился Мохамед Эльнени (22-я).

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