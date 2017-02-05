Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы

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Встреча за третье место на Кубке африканских наций, в которой сошлись сборные Ганы и Буркина-Фасо, прошла в субботу в габонском Порт-Жантиле и завершилась победой команды Буркина-Фасо со счетом 1:0. Победу своей сборной принес полузащитник Ален Траоре, забивший единственный мяч на 89-й минуте игры.

Матч против команды Буркина-Фасо стал последним для Гранта у руля ганской национальной команды. Как сообщили еще до игры представители Футбольной ассоциации Ганы, у 61-летнего специалиста закончился двухлетний контракт, который не будет продлен.

Грант возглавил сборную Ганы после чемпионата мира 2014 года в Бразилии и дошел с ней до финала Кубка африканских наций-2015, в котором «черные звезды» уступили по пенальти сборной Кот-д’Ивуара.