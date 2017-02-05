Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Известный израильский специалист Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после поражения в матче за бронзовые медали Кубка африканских наций-2017 в Габоне, сообщает Рейтер.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча за третье место на Кубке африканских наций, в которой сошлись сборные Ганы и
Матч против команды
Грант возглавил сборную Ганы после чемпионата мира 2014 года в Бразилии и дошел с ней до финала Кубка африканских наций-2015, в котором «черные звезды» уступили по пенальти сборной Кот-д’Ивуара.
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