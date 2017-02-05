Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы
Израильский специалист Авраам Грант подал в отставку с поста главного тренера сборной Ганы после завершения командой выступлений на Кубке африканских наций-2017, сообщает Ghanasoccernet.
В полуфинале соревнований Гана со счётом 0:2 проиграла сборной Камеруна, а в матче за третье место уступила команде
Грант возглавлял сборную Ганы с 2014 года и довёл её до финала Кубка африканский наций-2015.
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