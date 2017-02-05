Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28665338/
5 февраля 2017, 1:36 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы

Израильский специалист Авраам Грант подал в отставку с поста главного тренера сборной Ганы после завершения командой выступлений на Кубке африканских наций-2017, сообщает Ghanasoccernet.

В полуфинале соревнований Гана со счётом 0:2 проиграла сборной Камеруна, а в матче за третье место уступила команде Буркина-Фасо — 0:1.

Грант возглавлял сборную Ганы с 2014 года и довёл её до финала Кубка африканский наций-2015.

Сборная Ганы
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России