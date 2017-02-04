Бразильская конфедерация футбола не имеет конкретной позиции по матчу со сборной РФ

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники» в Москве. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но дата в июне не устраивает их, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения.

«У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте. Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе CBF.