Бразильская конфедерация футбола не имеет конкретной позиции по матчу со сборной РФ
Бразильская конфедерация футбола (CBF) не имеет конкретной позиции по дате товарищеского матча со сборной России, поскольку пока они больше заинтересованы в другой дате встречи под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), заявили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе организации.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены «Лужники» в Москве. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но дата в июне не устраивает их, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения.
«У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте. Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу», — сообщили в
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